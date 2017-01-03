فلكية جدة: الأربعاء.. سماء المملكة تشهد ذروة تساقط “شهب الرباعيات”

نايف السالم (صدى):

أوضحت الجمعية الفلكيّة بجدة، بأن سماء السعودية والمنطقة العربية تشهد اعتباراً من منتصف ليل الثلاثاء الثالث من يناير وخلال ساعات فجر الأربعاء الرابع من يناير، ذروة تساقط شهب الرباعيات أولى زخات الشهب في 2017.

وقال رئيس الجمعية المهندس ماجد أبوزاهرة؛ إن شهب الرباعيات عادة تنشط من نهاية شهر ديسمبر والأسبوع الثاني من يناير، وعلى عكس زخات الشهب الاخرى التي تميل لتبقى في ذروتها لنحو يومين تقريباً، فإن فترة ذروة الربعيات تستمر لبضع ساعات فقط.

وأضاف: يعتقد أن مصدر هذه الشهب مرتبط بالبقايا الغبارية للجسم الفضائي – 2003 EH1 – ويرجّح أنه مذنب”، لافتاً أن النصف الشمالي للكرة الأرضية الأفضل لرؤية هذه الشهب، وذلك لأن نقطة انطلاق هذه الشهب تقع في أقصى الشمال لقبة السماء، وليس بالضرورة معرفة ذلك الموقع لأن الشهب ستظهر من أيّ مكان في السماء”.