المعارضة السورية تهدد بتجميد أي محادثات سلام بسبب انتهاكات الهدنة

دمشق (صدى):

هددت المعارضة السورية بتجميد أي محادثات بشأن مشاركة محتملة في مفاوضات سلام سورية تعدها موسكو في قازاخستان ما لم توقف الحكومة السورية وحلفاؤها المدعومون من إيران ما قالت الجماعات إنها انتهاكات لوقف إطلاق النار.

وقالت بعض جماعات المعارضة في بيان اليوم إن إحداث النظام وحلفائه لأي تغييرات في السيطرة على الأرض هو إخلال ببند جوهري في الاتفاق ويعتبر الاتفاق بحكم المنتهي ما لم يحدث إعادة الأمور إلى وضعها قبل توقيع الاتفاق” الذي توسطت فيه روسيا وتركيا وبدأ تنفيذه يوم الجمعة.

وأضاف البيان أن الانتهاكات الرئيسية لاتفاق وقف إطلاق النار وقعت في منطقة وادي بردي الخاضعة لسيطرة المعارضة إلى الشمال الغربي من دمشق حيث تحاول القوات الحكومية وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تحقيق تقدم في حملة متواصلة.

وشككت جماعات المعارضة في قدرة روسيا على الضغط على الحكومة السورية وحلفائها للالتزام بشروط اتفاق وقف إطلاق النار.