شاحنة أسلحة تثير الجدل في عدن بعد اعتراف السائق بحصوله على ترخيص بالمرور

فهمي محمد (صدى):

تمكنت المقاومة الشعبية اليمنية من ضبط شاحنة محملة بأسلحة حرارية وقذائف آر بي جي كانت في طريقها من عدن إلى الحوثيين في صنعاء.

وتسببت الشاحنة في حالة من الجدل بعدما أقر سائق الشاحنة التي كانت تحمل الأسلحة أن لديه ترخيصًا رسميًا بالمرور بها.

وقال إبراهيم الحالمي وهو قائد النقطة العسكرية التي ضبطت الشاحنة: لقد كانت تحتوي على صواريخ حرارية مضادة للدروع، وقذائف آر بي جي متنوعة، وقذائف هاون»، مؤكدًا أنه جرى نقل الشاحنة إلى مكان آمن، والتحفظ على السائق ومرافقه.

فيما نفى مكتب وزير الداخلية اليمني اللواء حسين محمد عرب، إصدار ترخيص بمرور الشاحنة دون تفتيش، في حين شكل الوزير لجنة للتحقيق في قضية شحنة الأسلحة والتأكد من حقيقة حمل الشاحنة لأسلحة، والجهة التي سهلت خروجها من عدن، والجهة التي أرسلتها.