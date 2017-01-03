الاتحاد يعرض 5 لاعبين للبيع والإعارة خلال الانتقالات الشتوية

معاذ محمود (صدى):

استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد، على الاستغناء عن 5 لاعبين وعرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناءا على تقرير المدير الفني التشيلي لويس سييرا.

وطالب سييرا بتسويق الخماسي قصي الخيبري وسلمان الصبياني وتركي الجلفان وعبدالرحمن الريو وريان صديق، مؤكدا أن فرصهم باتت ضئيلة في المشاركة مع الفريق، وأنه من الأفضل لهم البحث عن عروض، إما بنظام الإعارة أو الانتقال في فرق يلعبون بها كأساسيين، لإثبات وجودهم ومن ثم العودة إلى كتيبة النمور مجدداً.