الاتحاد يعرض 5 لاعبين للبيع والإعارة خلال الانتقالات الشتوية

معاذ محمود (صدى):
استقر مجلس إدارة نادي الاتحاد، على الاستغناء عن 5 لاعبين وعرضهم للبيع خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بناءا على تقرير المدير الفني التشيلي لويس سييرا.
وطالب سييرا بتسويق الخماسي قصي الخيبري وسلمان الصبياني وتركي الجلفان وعبدالرحمن الريو وريان صديق، مؤكدا أن فرصهم باتت ضئيلة في المشاركة مع الفريق، وأنه من الأفضل لهم البحث عن عروض، إما بنظام الإعارة أو الانتقال في فرق يلعبون بها كأساسيين، لإثبات وجودهم ومن ثم العودة إلى كتيبة النمور مجدداً.
4 تعليقات
كديش مافيهم خير
خل عنك القافه وخلك في ناديك ازين لك 😂 على الاقل نعطيهم فرصه يثبتو وجودهم والي حيبرز نفسو حيرجع كتيبه النمور 💛💛🤙🏽
هذول بلاش ما احد يبغاهم
عينكم قويه تبغو فيهم فلوس
اقسم بالله انكم تضحكو
هههههههه باقى اسبوعين وتنزلون درجة اولى
والتونسي بعد اشتكى للفيفا يا خراب مالطا
اقول بيعوا نصف النادي ( ارضية للبيع )
واللاعبين اللى للبيع خلوهم عندكم يمكن ينفعوا مستقبلا لا نزلتم درجة اولى
على فكرة اسامة المولد حضرت له مباراه فى احد الحواري وبرضه تصرفون له راتب بعد