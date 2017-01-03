روسيا تستضيف اجتماعاً لفتح وحماس لتحقيق مصالحة شاملة

موسكو (صدى):

نقلت وسائل إعلام عالمية أن روسيا ستستضيف اجتماعاً لممثلين عن حركتي “فتح” و”حماس” الفلسطينيتين، في إطار مساعي تحقيق المصالحة بين أكبر حركتين على الساحة الفلسطينية، وذلك بالتزامن مع مؤتمر باريس الدولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأوضح المبعوث الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن الانقسام بين الفلسطينيين عامل سلبي آخر يعرقل التقدم نحو السلام، مؤكداً أن بلاده تعمل على تحقيق المصالحة، حتى يتمكن الفلسطينيون من إجراء مباحثات عبر وفد موحد.

وكانت فرنسا اقترحت مطلع العام الماضي، عقد مؤتمر دولي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بمشاركة 70 دولة، وحددت، لاحقاً، منتصف ديسمبر أول الماضي موعداً له، قبل أن تؤجل الموعد إلى منتصف يناير ثاني الجاري.