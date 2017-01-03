يوفنتوس يعلن تعاقده رسميا مع رينكون

محمود أحمد (صدى):

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي عبر موقعه الرسمي عن التعاقد مع توماس رينكون لاعب جنوي ليكون أولي صفقات الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويأتي ذلك بعد ان اجتاز اللاعب الكشف الطبي للفريق ليوقع علي عقد يمتد حتي نهاية الموسم الحالي مع قابلية الشراء النهائي حتي 2020.

وانضم رينكون لتدريبات اليوفي استعدادا لخوض منافسات الدور الثاني من الدوري الإيطالي لكرة القدم.