“التحقيق والادعاء” تحيل 3 طلاب حرقوا سيارة مدير مدرستهم إلى الجزائية

نايف السالم (صدى):

بينت التحقيقات في حادثة احراق 3 طلاب في الثانوي لسيارة قائدة المدرس، تعمّدهم إشعال النار في السيارة بعد نهاية اليوم الدراسي، رداً على قيام القائد بمصادرة جوالاتهم.

وعلى إثر ذلك أحالت دائرة المال بهيئة التحقيق والادعاء العام بجدة أول أمس الأحد، الطلاب الثلاثة المتورطين إلى المحكمة الجزائية، بتهمة في حرق سيارة قائد مدرستهم.

يذكر أن ملابسات القضية تعود إلى شهر أكتوبر الماضي، حيث تعرضت سيارة قائد مدرسة نمرة الثانوية الواقعة في حي الصواعد شرق جدة لحريق أثبتت تقارير هيئة الدفاع المدني بأنه متعمد، وأشارت أصابع الاتهام إلى ثلاثة طلاب.