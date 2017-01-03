الذهب يحافظ على أسعاره ويواصل ارتفاعه

عبدالعزيز القثامي (صدى):

واصل الذهب ارتفاعه وحصد مكاسبه في أول أيام التداول في 2017 بفضل مشتريات فنية رغم قوة الدولار، بعدما انهى عام 2016 مرتفعا ثمانية في المئة.

ففي الساعة 0641 بتوقيت جرينتش ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1158.10 دولار للأوقية (الأونصة) وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنفس النسبة إلى 1158.50 دولار.

واليوم حافظ الدولار على مكاسبه الكبيرة واستأنف الصعود بعد أن شهد اضطرابا لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي إذ أبقت توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية العام الجاري علي المعنويات القوية.