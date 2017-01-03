بالصور.. جموع غفيرة تشييع جثمان المبتعث السعودي الذي تُوفي في أمريكا

عادل الحربي (صدى):

شاركت جموع من المصلين في جامع الراجحي بمدينة الرياض أمس الإثنين، في تشييع جثمان المبتعث محمد الجبرين، الذي توفي قبل أيام إثر حادث مروري في ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية.

يذكر أن جثمان الجبرين قد وصل إلى الرياض أول أمس الأحد، قبل أن تتم مواراته الثرى بمقبرة النسيم شرقي الرياض بعد إداء صلاة الجنازة عليه.

وكان الجبرين لقي مصرعه وأُصيب مرافقه، إثر صدم شاحنة لسيارتهما أثناء توقفهما على جانب الطريق في منطقة بولاية فلوريدا الأمريكية الأربعاء الماضي، فيما تحقق الشرطة الأمريكية في الحادث لكشف ملابساته.