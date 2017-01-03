باريس سان جيرمان يقترب من التجديد لـ”كافاني”

محمود أحمد (صدى):

يستعد نادي باريس سان جيرمان الفنرسي لتجديد عقد المهاجم لدولي الأوروجوياني ادينسون كافاني لمدة عامين مقبلين ليستمر مع الفريق حتي عام 2020 المقبل.

وقالت صحيفة “ليكيب” الفرنسية اليوم اللاثاء أن إدارة النادي توصلت لإتفاق مع اللاعب يقضي موسمين إضافيين مع النادي وزيادة راتبه السنوي.

واصبح كافاني المهاجم الأساسي لبطل الدوري الفرنسي بعد رحيل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الي مانشستر يونايتد في انتقالات الصيف الماضي.