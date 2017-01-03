بالصور..نجل راغب علامة يفاجئه بموقف غريب أثناء تواجده على المسرح !!

بيروت (صدى):
دأب خالد علامة نجل الفنان راغب علامة على الإهتمام بمظهر والده وأدقّ التفاصيل خلال حفل ليلة رأس السنة في مجمّع البيال.
ورصدت عدسات الكاميرات صورة لخالد اثناء تقديم راغب وصلته الغنائية، وهو يهتم بقميص والده مباشرة على المسرح حيث نشر راغب علامة صورة أرفقها بالتعليق التالي: “ابني خالد يفاجئني باهتمامه بأدق التفاصيل حتى وأنا على المسرح وبين الجمهور.. ذاك الشبل من ذاك الأسد”.
6 تعليقات
لاوالله ذاك الجرو من ذاك …
ابك اللي ماهتم منك وداك للحرم تطوف وتسعى وجلس يصلح احرامك ويرفعه اذا طاح بالخايب انت وولدك
ولا اهتم منك وهو يقلطك بصدر المجلس عند الرياجيل ويحط المركى على يسارك
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بيستمر العفن واهله في عفنهم ويمدحونه
وينه مو واضح 😎
هذا مسيحي وينه ووين الحرم ومكه
نتفه يسوي زرار ابوه ياحليله عسى مايصير مثله