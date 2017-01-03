  • نشر : 2017/01/03 - 12:44 م
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  • 6 تعليق
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بالصور..نجل راغب علامة يفاجئه بموقف غريب أثناء تواجده على المسرح !!

بالصور..نجل راغب علامة يفاجئه بموقف غريب أثناء تواجده على المسرح !!
بيروت (صدى):

دأب خالد علامة نجل الفنان راغب علامة على الإهتمام بمظهر والده وأدقّ التفاصيل خلال حفل ليلة رأس السنة في مجمّع البيال.

ورصدت عدسات الكاميرات صورة لخالد اثناء تقديم راغب وصلته الغنائية، وهو يهتم بقميص والده مباشرة على المسرح حيث نشر راغب علامة صورة أرفقها بالتعليق التالي: “ابني خالد يفاجئني باهتمامه بأدق التفاصيل حتى وأنا على المسرح وبين الجمهور.. ذاك الشبل من ذاك الأسد”.




6 تعليقات


  1. راعي الحنبزانه وانا ابوفارس [ عدد التعليقات: 8714 ] 03/01/2017 في
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    1

    لاوالله ذاك الجرو من ذاك …

    ابك اللي ماهتم منك وداك للحرم تطوف وتسعى وجلس يصلح احرامك ويرفعه اذا طاح بالخايب انت وولدك
    ولا اهتم منك وهو يقلطك بصدر المجلس عند الرياجيل ويحط المركى على يسارك

  2. عجيب يا صدى [ عدد التعليقات: 3 ] 03/01/2017 في
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    2

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  3. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
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    3

    بيستمر العفن واهله في عفنهم ويمدحونه

  4. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9267 ] 03/01/2017 في
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    4

    وينه مو واضح 😎

  5. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5682 ] 03/01/2017 في
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    5

    هذا مسيحي وينه ووين الحرم ومكه

  6. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
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    6

    نتفه يسوي زرار ابوه ياحليله عسى مايصير مثله


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