بالصور..نجل راغب علامة يفاجئه بموقف غريب أثناء تواجده على المسرح !!

بيروت (صدى):

دأب خالد علامة نجل الفنان راغب علامة على الإهتمام بمظهر والده وأدقّ التفاصيل خلال حفل ليلة رأس السنة في مجمّع البيال.

ورصدت عدسات الكاميرات صورة لخالد اثناء تقديم راغب وصلته الغنائية، وهو يهتم بقميص والده مباشرة على المسرح حيث نشر راغب علامة صورة أرفقها بالتعليق التالي: “ابني خالد يفاجئني باهتمامه بأدق التفاصيل حتى وأنا على المسرح وبين الجمهور.. ذاك الشبل من ذاك الأسد”.