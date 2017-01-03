بالفيديو.. عميد سعودي يفحم محلل سياسي يشكك في قدرة المملكة على تحرير صنعاء

بالفيديو.. عميد سعودي يفحم محلل سياسي يشكك في قدرة المملكة على تحرير صنعاء
نايف السالم (صدى):

أفحم الخبير العسكري السعودي العقيد ابراهيم آل مرعي برده، محلل سياسي شكك في قدرة التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية على استعادة العاصمة اليمنية صنعاء، واصفاً أنها عاجز عن ذلك.

وقال آل مرعي في رده على المحلل السياسي: “سنستعيد اليمن ونستعيد صنعاء برجال مخلصون، مشيراً إلى أن المملكة حررت 90% من اليمن ونقلت الحكومة إلى عدن.

وأضاف أن الشعب اليمني يريد وعازم على تحرير بلاده من هذه الميليشيات، ونحن نساعده في استعادة بلاده، مؤكداً أنه سيتم تحرير صنعاء ولكن ليس برجال كأمثالك.




2 تعليقان


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1001 ] 03/01/2017 في
    رد
    1

    الله ييسرها يارب ..

  2. سعد العوني [ عدد التعليقات: 2274 ] 03/01/2017 في
    رد
    2

    الله يقويه حشر الزيدي


اترك تعليق