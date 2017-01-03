“باعشن” في جولة أوروبية خلال التوقف لحل قضايا الاتحاد بـ”فيفا”

معاذ محمود (صدى):

يعتزم حاتم باعشن، رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد، القيام بجولة أوروبية خلال توقف دوري جميل للمحترفين، حيث سيغادر إلى إسبانيا ومنها إلى زيورخ السويسرية للوقوف على آخر التطورات المتعلقة بالقضايا المرفوعة بالفيفا، وبحث سبل حل المطالبات المالية على النادي.

ويجري مسئولو الاتحاد اتصالات مع اللاعبين والمدربين الذين يطالبون بمستحقات مالية لدى الفيفا للتوصل معهم لتسوية لإغلاق قضاياهم، بسداد الجزء الأكبر لهم وجدولة المتبقي، فيما سيتم سداد مبالغ البعض كاملة.