الأهلي يواجه العين في فترة التوقف

محمود أحمد (صدى):

توصلت إدارة النادي الأهلي لاتفاق مع نادي العين الإماراتي لخوض لقاء ودي بين الفريقين خلال فترة توقف منافسات دوري جميل للمحترفين استعدادا لإنطلاق النصف الثاني من الموسم.

ومن جهة أخري انهت إدارة الأهلي اجتماعاتها مع كريستان جروس المدير الفني للفريق لتحديد احتياجات النادي من اللاعبين خلال انتقالات الشتاء.

ويقيم الأهلي معسكر للاعبين ينطلق يوم 6 يناير يتخلله عدد من المباريات الودية لتجهيز الفريق للمنافسات المقبلة.