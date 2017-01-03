بالفيديو ..تمساح يهاجم مدربه ويلتهم ذراعه !!

لندن (صدى):

اظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، تمساح ضخم وهو يهجم على مدربه، ويحاول أن يلتهم ذراعه.

كان المدرب التايلاندي، “Anusak Salangam”، البالغ من العمر 47 عاماً، قد تعرض لهجوم التمساح بشكل مخيف، أثناء أدائه فقرة في السيرك ،وفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وابان الفيديو ، المدرب أثناء تعرضه لهجوم التمساح بشكل مفاجئ، كاد أن يفقده ذراعه، وحتى حياته، إلا أنه تمكن من الإفلات منه بسرعة قبل أن يفترسه.

فيما اصيب المدرب بخدوش وجروح طفيفة في يده، فيما أصيب الجمهور الحاضر بالصدمة من الحادث.