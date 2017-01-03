هاكرز يخترقون أقفال “البلوتوث”.. وخبراء يحذرون

نورة الشهري (صدى):

بين خبراء في مؤتمر فوضى الاتصالات “ChaosCommunicatio Congress”، عن إمكانية اختراق الأقفال التي تُفتح عن طريق التطبيقات بشكل ميكانيكي أو إلكتروني أحياناً.

واوضحوا أن أقفال البلوتوث تتيح للمستخدم إمكانية الوصول إلى المسكن أو الأدراج بدون استعمال المفاتيح التقليدية، فيما يبدو أن هذه الأقفال تنطوي على مخاطر أمنية.

وأضافوا أنه يُلاحظ أن الهاكرز يتمكنون في بعض الأحيان من فك تشفير الاتصال ما بين التطبيق والقفل ومنصّة الإنترنت.