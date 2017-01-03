سفارة فلسطين تتبنى مبادرة رواد ومواهب “مليون تهنئة” لرجال سلمان الاوفياء في الحد الجنوبي

فدوى عبدالحي (صدى):

في بادرةً تعكس قوة العلاقات بين المملكة العربية السعودية ودولة فلسطين إتصل سعادة سفير دولة فلسطين الاستاذ باسم الاغاء بالمشرف العام بملتقي رواد ومواهب ليهنئ اولا الشعب السعودي بذكري البيعة الثانيةً لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين الامير محمد بن نايف وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان ولي ولي العهد. وبهذه المناسبة صرح سعادة السفير الأغا قائلا:”بكل فخر وبكل اعتزاز نتشرف في دولة فلسطين ان يكون المواطن الفلسطيني بجنسيه جزءا لا يتجزأ من منظومة الولاء والانتماء والتي يؤمن بها كل عضو وعضوهً في ملتقي رواد ومواهب خاصة والمواطنين والمقيمين في المملكةً العربية السعودية عشقا وحبا وإخلاصا لجنود سلمان الاوفياء والذين يقدمون حياتهم فداء وتضحية لحماية الامن والامان في البلد الامن والتي بها قبلة المسلمين وهدف كلً العرب بل هدف كل من يبحث عن الاستقرار والازدهار. من هنا تتشرف سفارة دولة فلسطين ان تتبني لمسة وفاء لجنودنا البواسل والذين يدافعون عن كل العرب والمسلمين بل عن السلام في العالم”.

وسنقوم بتوزيع المبادرة علي الجاليةً الفلسطينية في السعودية للتصويت لهذه المبادرة الوطنية الراقية.ويختتم سعادة السفير الفلسطيني الاستاذ باسم الأغاء:”وهنا لابد ان اشكر من كل قلبي سعادة المشرف العام الدكتور محسن الشيخ ال حسان وجميع أعضاء وعضوات ملتقي رواد ومواهب من جميع الدول الخليجية والعربية ومن مناطق ومحافظات ومدن المملكة العربية السعودي علي هذه المشاعر تجاه فئة غالية من المجتمع السعودي الا وهم رجال الامن”.