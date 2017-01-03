“خروف” يتسبب في مصرع مواطنة بمحافظة المجاردة

محمد طحيطح (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة المجاردة أمس انتشال جثة مواطنة سقطت داخل بئر مياه بمركز أحد ثربان، بعدما هجم عليها خروف وقذفها في البئر.

وفي ملابسات الواقعة، تعرضت المواطنة لهجوم من “خروف” أثناء وقوفها بالقرب من البئر ما تسبب في قذفها في البئر.

وقامت على الفور الأجهزة الأمنية بمباشرة الموقع وتمكنت من إخراجها وقد فارقت الحياة وتم نقلها للمستشفى لحين اكتمال الإجراءات.