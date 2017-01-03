“خروف” يتسبب في مصرع مواطنة بمحافظة المجاردة

“خروف” يتسبب في مصرع مواطنة بمحافظة المجاردة
محمد طحيطح (صدى):

باشرت فرق الدفاع المدني في محافظة المجاردة أمس انتشال جثة مواطنة سقطت داخل بئر مياه بمركز أحد ثربان، بعدما هجم عليها خروف وقذفها في البئر.

وفي ملابسات الواقعة، تعرضت المواطنة لهجوم من “خروف” أثناء وقوفها بالقرب من البئر ما تسبب في قذفها في البئر.

وقامت على الفور الأجهزة الأمنية بمباشرة الموقع وتمكنت من إخراجها وقد فارقت الحياة وتم نقلها للمستشفى لحين اكتمال الإجراءات.




11 تعليق


  1. سعيدمكني الشهراني. [ عدد التعليقات: 1001 ] 03/01/2017 في
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    1

    رحمة الله عليها ..

  2. السعد [ عدد التعليقات: 12 ] 03/01/2017 في
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    2

    سبحان الله الخروف سبب فقط للوفاة الله يرحمها

  3. عبدالله [ عدد التعليقات: 6 ] 03/01/2017 في
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    3

    المفروض يذبح الخروج ويوزع اللحم صدقة عن المتوفيقة

  4. عبدالله [ عدد التعليقات: 6 ] 03/01/2017 في
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    4

    المفروض يذبح الخروج ويوزع اللحم صدقة عن المتوفيه

  5. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 95 ] 03/01/2017 في
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    5

    حسبي الله علاك من خروف قتلت المرة ي المجرم🐑

  6. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
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    6

    الله يرحمها

  7. لست محرومه. ولي رباً رحيم [ عدد التعليقات: 11458 ] 03/01/2017 في
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    7

    الله يرحمنا ويغفر لها

  8. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10020 ] 03/01/2017 في
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    8

    الله يرحمها

  9. غرام الجنوب [ عدد التعليقات: 496 ] 03/01/2017 في
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    9

    الله يرحمها ،،،

  10. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5682 ] 03/01/2017 في
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    10

    حاكموه هذا قتل نفس
    اذبحوه في عزاها

  11. B [ عدد التعليقات: 9336 ] 03/01/2017 في
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    11

    الله يرحمها ويغفرلها


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