الاتحاد يلغي المعسكر الخارجي

محمود أحمد (صدى):

أعلن التشيلي خوزيه سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد عن إلغاء المعسكر الخارجي للفريق والاكتفاء بإقامة معسكر داخلي خلال فترة التوقف التي تبدأ بعد لقاء الخليج مساء اليوم ضمن الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل للمحترفين.

وجاء قرار الغاء المعسكر الخارجي للعميد عدم تواجد اللاعبين الدوليين بالنادي أثناء المعسكر وهم فهد المولد وفهد المولد وعساف القرني وأحمد عسيري مع المنتخب السعودي والمحترف المصري محمود كهربا لمعسكر منتخب بلاده وأحمد العكايشي لمعسكر منتخب تونس.