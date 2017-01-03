قتلت والدها ببندقيتها في رحلة صيد !

باريس (صدى):

اقدمت شابة في الـ 25 من العمر على قتل والدها عن طريق الخطأ، خلال رحلة صيد عائليّة في غرب فرنسا، عندما كانت تُحاول استهداف خنزير برّي ببندقيّتها، وفق ما كشفت كلّ من النيابة العامة وخدمات الإسعاف.

تفصيلا ؛؛ق ظهر الخنزير البرّي على بغتة خلال رحلة الصيد وصوّبت الشابة بندقيّتها نحو الحيوان الذي كان يُهاجمها، لكنّها تعثّرت، فأصابت الرصاصة والدها البالغ من العمر 50 عاماً، والذي توفي قبل وصول خدمات الإسعاف، وفق ما أخبرت فابيين بونيه المدعية العامة في منطقة سانت – نازير وكالة “فرانس برس”.

وقد فتح تحقيق لتحديد ملابسات هذه الحادثة.