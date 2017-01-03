القوات السعودية تطهر مواقع حدودية قبالة نجران

راشد آل شريه (صدى):

قامت القوات السعودية في الحد الجنوبي بعملية نوعية طهرت على إثرها مواقع قبالة الحدود في نجران، حيث تم القضاء فيها على عدد من ميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح.

وأوضحت مصادر أن العملية تم القضاء فيها على عدد من المتحصنين في الجبال، وتم اغتنام اسلحتهم، دون أي خسائر في القوات السعودية التي قامت بالمهمة.