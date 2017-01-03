بلدية الشوقية تصادر “3” طن خبز بمكة

عبدالرحمن المحمادي (صدى):

عثرت الفرق الميدانية ببلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة على موقع عشوائي مخالف بجوار سوق الاعلاف استخدمه عدد من المخالفين لتجفيف الخبز وتخزينه بطرق عير صحية.

جاء ذلك خلال الحملة التي نفذها مراقبي البلدية على عدد من الاسواق والمراكز الواقعة في نطاق البلدية.

وأوضح المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية ، إن المراقبين تمكنوا بفضل الله من العثور على الموقع عند سوق الأعلاف بمنطقة العكيشية.

وعثروا على كميات كبيره من الخبز المجفف والمعبأ في كراتين مخزنة بشكل عشوائي ولا يخضع للاشتراطات الصحية ، وتمت مصادرة حوالي (3) طن من الخبز المجفف ، مشيراً الى أن معظم المخالفين اللذين يديرون الموقع تمكنوا من الهرب بعد ملاحقتهم من قبل المراقبين .

واختتم عراقي قائلاً إن مراقبي البلدية يقومون بمتابعة كافة المواقع بشكل مستمر للقضاء على المظاهر غير الصحية والعشوائية والتي تتسبب في الإضرار بالصحة العامة ، مشيرا الى ان هذا التوجه يعكس استراتيجية البلدية في الحفاظ على نظافة المدينة وتعزيز جوانب الاصحاح البيئي والحد من الظواهر السلبية وتأثيراتها ونشر الوعي بين أفراد المجتمع في أضرار التعامل مع هذه الفئه من المخالفين ، وتعزيز دور الجمهور في حماية البيئة والحفاظ عليها.