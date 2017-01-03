حقيقة هبوط الاتحاد لدوري الدرجه الأولى

خالد يحيى (صدى):

قد يكون نادي الاتحاد مهدد بعقوبات قادمه لكن لن تصل الى هبوط الفريق لدروي الدرجه الاولى. هذا ما اكده مصدر اتحادي لـ ( صدى) واضاف ان عقوبة الفيفا الاخيرة بخصم ثلاث نقاط اقرت بعد سلسلة احداث واخطاء اشتركت فيها عدة لأطراف.

وأكد أن هناك قضايا ضد النادي شأنه شأن كثير من الأندية في الفيفا ولكن تعمل الإدارة على جدولة ترتيب المتطلبات الماليه حسب الاوليه للقضايا المنظوره بما يضمن عدم وقوع النادي تحت طائلة العقوبات مجددا.

وكما أن عقوبة الخصم شكلت هاجس لادارة النادي لانها تعني عقوبات أقوى في المخالفات القادمه الا انها كانت بمثابة جرس انذار لحل القضايا العالقة.