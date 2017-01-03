بالفيديو .. شجاعة فتاة امسكت لص حاول الهرب من الأمن

باريس (صدى):

اقدمت فتاة شجاعة على الإمساك باللص يحاول الهرب من رجال الأمن داخل أحد المراكز التجارية.

وابأن مقطع فيديو على متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تسير في المول وفجأة رأت لصا يركض محاولا الهرب من رجال الأمن، لكنها وضعت قدمها أمام اللص ليتعثر ويسقط على الأرض حتى تمكن رجال الأمن من الإمساك به، ولم يذكر ناشر الفيديو أي تفاصيل عن مكان الواقعة.