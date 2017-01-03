  • نشر : 2017/01/03 - 12:07 م
  • 1٬295 مشاهدة
  • 4 تعليق
  • منوعات

بالفيديو .. شجاعة فتاة امسكت لص حاول الهرب من الأمن

بالفيديو .. شجاعة فتاة امسكت لص حاول الهرب من الأمن
باريس (صدى):

 

اقدمت فتاة شجاعة على الإمساك باللص يحاول الهرب من رجال الأمن داخل أحد المراكز التجارية.

وابأن مقطع فيديو على متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، فتاة تسير في المول وفجأة رأت لصا يركض محاولا الهرب من رجال الأمن، لكنها وضعت قدمها أمام اللص ليتعثر ويسقط على الأرض حتى تمكن رجال الأمن من الإمساك به، ولم يذكر ناشر الفيديو أي تفاصيل عن مكان الواقعة.




4 تعليقات


  1. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
    رد
    1

    قوية قلب جامد

  2. 🌟نوال [ عدد التعليقات: 10020 ] 03/01/2017 في
    رد
    2

    لما قريت العنوان قلت معقولة وش هالشجاعة كيف تقدر تمسك رجال طلعت السالفة بس مدت رجلها هذي اسمها سرعة بديهة وحسن تصرف

  3. أسوووم .. [ عدد التعليقات: 2820 ] 03/01/2017 في
    رد
    3

    كفووهه

  4. [email protected]@....قاآآآآهرهم👍😎 [ عدد التعليقات: 11276 ] 03/01/2017 في
    رد
    4

    ههههههههه ههههههههه
    الحركةهذي كنت أسويها في صف سادس
    وقت ماتدق صفارةالفسحة…
    كمن واحد ختمت بوجهه على البلاط
    عسى الله يغفر الذنب🤗🤗🤗🤗🤗🤗


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