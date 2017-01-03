بنك التنمية يوضح تفاصيل شرائح البنك الجديدة في صرف القروض

حمود الدهمشي (صدى):

أصدر بنك التنمية الاجتماعية بياناً مفصل لتوضيح شرائح البنك الجديدة في صرف القروض الاجتماعية، والتي سبق أن كشف عنها مدير عام البنك الدكتور عبدالله النملة في تصريح سابق.

وأوضح المتحدث للرسمي لبنك التنمية الاجتماعية عبدالعزيز الناصر إلى أن البنك سيقوم بالعمل على الشرائح الجديدة خلال شهر يناير 2017م، والتي تتضمن توزيعاً يعتمد من خلاله قدرة الفرد على السداد بتحديد قيمة القسط والقرض المطلوب بما لا يتجاوز القسط الشهري 1000 ريال لجميع القروض بدلاً عن 1800 ريال كما كان معمولاً به سابقاً، وذلك للمتقدمين على طلب قرض اجتماعي جديد، وليس كما تم تداوله لمن يقوم بسداد أقساط قرضه السابق.

وأضاف أنه استمرار استقبال طلبات القروض الاجتماعية بنفس آلية عمله السابقة واستيفاء الشروط العامة التي يجب توفرها في جميع المتقدمين على القروض الاجتماعية، وهي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وألا يكون طالب القرض مديناً للبنك بقرض آخر مهما كان نوعه وقيمته، وألا يزيد الدخل الشهري الإجمالي لطالب القرض عن (10000) عشرة آلاف ريال.

بالإضافة إلى شروط أخرى، وهناك شروط خاصة بكل قرض على حدة، ولمن يرغب بمعرفة المزيد من الشروط العامة والخاصة الدخول لموقع البنك الإلكتروني www.sdb.gov.sa .