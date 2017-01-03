“النعيمي” يروي واقعة شراء رمال أمريكية وكيف أوقفها بالبحث عن بديل في المملكة

نايف السالم (صدى):

كشف وزير البترول السابق، علي النعيمي، عن قصة صفقة غريبة أبرمتها أرامكو في وقت سابق، تقضي باستيراد رمال من إحدى الولايات بأمريكا بتكلفة عالية، قبل أن يوجه بإيقاف الصفقة.

جاء ذلك في كتاب من “من البادية إلى عالم النفط” والذي كشف فيه مذكراته وحقبته في وزارة النفط، حيث روى القصة التي حدثت بعيد توليه منصب إدارة شركة أرامكو، قائلاً :“وقعت عيناي على فاتورة غريبة لم أصدق محتواها بادئ الأمر، كانت فاتورة استيراد شحنة رمال من ولاية وايومينغ بأمريكا، أصابني الذهول من هذه الفاتورة المكلفة، فكيف نستورد الرمال ونحن المحاطون بالرمال من كل جانب؟”.

وأضاف أنه سأل المدير العام الأمريكي، المسؤول عن المشروع، الذي علل الأمر بأن لرمال وايومينغ خصائص معينة وشكلا يجعلها مثالية للاستخدام، حيث أكد أن الشركة تستورد هذه الرمال منذ سنوات.

وتابع النعيمي في روايته أنه أوقف الصفقة الغريبة وطلب من الشركة التي تعج بعلماء الجيولوجيا أن تبحث عن رمال مناسبة في المملكة، مؤكدا أنه فور بدء البحث عثروا على رمال في السعودية تحقق المواصفات المطلوبة.