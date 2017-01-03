بعد 20 عاما.. استخراج مقص من أحشاء شخص نسيه الأطباء

هانوي (صدى):

استخرج الاطباء من رجل فيتنامي زوجاً من المقصات الطبية ظلت داخل معدته لنحو 20 عاماً حيث يحتمل ان يكون الأطباء قد نسوه داخل بطن المريض إثر عملية جراحية أجراها عام 1998 ، حسبما ذكر مسؤولون بالقطاع الصحي في هانوي .

واوضحت الدكتورة في توك أونه التي تشغل منصب نائب مدير مستشفى الحديد والصلب بمقاطعة ثاي نجوين حيث تم إجراء العملية الجراحية، «أصبحت حالة المريض مستقرة اليوم».

وقالت الطبيبة «ومع ذلك لست متأكدة من أن المريض يمكنه مغادرة المستشفى، حيث أن ذلك يتوقف على تطور حالته الصحية خلال الأيام المقبلة»، موضحة أن المريض أجرى الجراحة يوم السبت الماضي.

واكد لونج نجوك خوي وهو طبيب ومسؤول بالقطاع الصحي، أن زوج المقصات ظلت داخل بطن المريض لمدة 18 عاما ونصف العام، ولكنه لم يلحظ على الإطلاق وجود أي شيء غير عادي.

وكان المريض ويدعى ما فان نهات (54 عاما) قد دخل المستشفى الشهر الماضي لتلقي العلاج بعد إصابته في حادث سيارة. ولم يتعرض نهات لإصابة خطيرة في الحادث، غير أن الفحوصات العديدة التي أجريت له بالموجات فوق الصوتية، كشفت عن وجود المقصات التي استقرت بالقرب من القولون.

وابانت التقارير إلى احتمال أن يكون الأطباء قد نسوا المقصات، التي اعتراها الصدأ حالياً، داخل بطن المريض أثناء العملية الجراحية التي أجراها في يونيو1998.

واوضحت صحيفة «توي تري» إن وزارة الصحة طلبت إجراء تحقيق حول الموضوع