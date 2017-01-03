مصرف الراجحي يستجيب لتوجيهات “ساما” ويعيد قسط نوفمبر لعملائه

محمود البلوي (صدى):

أعاد مصرف الراجحي قسط شهر نوفمبر كاملاً لعملائه، الذين تضرروا من الخلل التقني، الذي تسبب في تأخر خصم جزء من أقساط بعض العملاء لشهر نوفمبر، وخصمها في شهر ديسمبر المنصرم، وذلك بعدما وجهت مؤسسة النقد العربي السعودي البنك بمعالجة الموقف.

وطالب مصرف الراجحي عملاءه عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي في “تويتر” للتواصل عبر قنواته الرسمية للاتفاق على إعادة جدول القسط المتأخر.

يذكر أن مؤسسة النقد قد وجهت مصرف الراجحي بالإعلان لعملائه عن الخلل الذي تسبب بخصم ما يزيد على النسبة المحددة نظاماً خلال شهر ديسمبر، وإعادة ما تم خصمه بالزيادة عن قسط شهر ديسمبر إلى حساباتهم خلال يومي عمل، دون الحاجة إلى تقدّم العميل بطلب إلى المصرف.