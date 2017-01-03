شبهة احتكاك تحيل ملف تصادم أودى بحياة 6 أشخاص إلى شرطة البدائع للتحقيق

سالم المطيري (صدى):

كشفت مصادر أن إدارة مرور محافظة البدائع أحالت ملف حادث التصادم الذي أودى بحياة ٦ أشخاص “ثلاثة شباب بمركبة وشاب وزوجته ووالدته بمركبة أخرى، إلى الشرطة؛ لوجود شبهة احتكاك بين الشباب الثلاثة مع مركبة أخرى نجا قائدها من الموت.

وأوضحت مصادر شهود أكدوا من وجود سوء فهم بين الشبان الثلاثة وآخر يقود مركبة يسيرون على الطريق نفسه أدّى إلى انحراف مركبتهم “الداتسون” والتحامها بـ “الفورد” القادم من الجهة المقابلة، وحضر والده للموقع، فيما لايزال المرور يحقق لمعرفة قائد المركبة “الداتسون” من بين الثلاثة الذين كانوا يستقلونها.

وعلى إثر ذلك أحال المرور، ملف الحادث إلى الشرطة؛ لاستكمال الإجراءات وإثبات شبهة الاحتكاك، ومن ثم إحالة القضية إلى جهة الاختصاص.