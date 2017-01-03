بالفيديو والصور.. طريق ينهار بالمركبات في شقراء

علي القحطاني (صدى):

نشر مواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي صورا وفيديوهات عدة لانهيار أحد الطرق في شقراء وغرز إطارات إحدى شاحنات النظافة في الأسفلت، بسبب الإهمال في عملية الردم لأحد الأنابيب.

كما وثّقوا قيام عدد من عمال البلدية بعمل خلطة الإسمنت على الأسفلت في الشارع الرئيس بالمحافظة، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات.

وطالب مواطنون، الجهات المسؤولة بمحاسبة المخالف للتعليمات والأنظمة، ومساءلة المقصّر في الإشراف على عمال البلدية، وعلى الشركات التي تتولى تمديد الأنابيب والشبكات في طرق المحافظة وشوارعها.