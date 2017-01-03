الاعتداء بالضرب على “لورا بريول” في ملهى ليلي بسبب سعد لمجرد

باريس (صدى):

أقدمت فتاتين إحداهما مغربية والثانية جزائريةمن معجبات المغني سعد لمجرد على الاعتداء بالضرب على الفرنسية لورا بريول التي تقاضي سعد لمجرد في ملهى “ليدو” في “شان ايليزيه” ليلة رأس السنة.

تفصيلا : هجمت الشابتان على لورا بريول، وضربتها إحداهما بقنينة كحول، ثم انهالتا عليها بالشتائم من قبيل “أيتها الفرنسية القذرة”.

فيما تدخل حراس الملهى وبعض أصدقاء لورا بريول لإنقاذها، وأمسكوا إحدى الفتاتين فيما تمكنت الثانية من الهرب.

واقتيدت المتعاركتان والشهود إلى قسم الشرطة بعد حضور رجال الأمن لأخذ أقوالهم، ليطلق سراحهم لاحقا.

يذكر أنّ عددا من متابعي سعد لمجرد لم يتقبلوا القرار الأخير للقضاء الفرنسي، الذي رفض من جديد – في جلسة الـ 30 ديسمبر- إطلاق سراح مؤقتا للمغني المغربي لعدم اقتناعه بدفاع محاميه، ولعدم حصول المواجهة بينه وبين المدعية، التي ترفض الحضور وتدلي بشواهد طبية عن حالتها الصحية والنفسية المتردية بسبب الاعتداء.