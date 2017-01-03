النصر يستغني عن الثنائي الأجنبي

الرياض (صدى):

طالب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، بقيادة زوران ماميتش، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع بديل للثنائي الباروجوياني فيكتور ايالا والكرواتي إيڤان وأبدى زوران عدم رضاه عن اللاعب الباروجوياني ونظيره الكرواتي، خلال الفترة الماضية مطالبًا إدارة ناديه بسرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي وصانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن، رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي، أعلن عد إبرام أي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن الجهاز الفني طالب بالاستغناء عن إيفان بعد تألق خالد الغامدي، وكذلك الباروجوياني فيكتور ايالا.