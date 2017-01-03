النصر يستغني عن الثنائي الأجنبي

النصر يستغني عن الثنائي الأجنبي
الرياض (صدى):

طالب الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي النصر، بقيادة زوران ماميتش، إدارة ناديه بضرورة التعاقد مع بديل للثنائي الباروجوياني فيكتور ايالا والكرواتي إيڤان وأبدى زوران عدم رضاه عن اللاعب الباروجوياني ونظيره الكرواتي، خلال الفترة الماضية مطالبًا إدارة ناديه بسرعة التعاقد مع مهاجم أجنبي وصانع ألعاب خلال فترة الانتقالات الحالية.

يذكر أن، رئيس النصر الأمير فيصل بن تركي، أعلن عد إبرام أي تعاقدات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية ولكن الجهاز الفني طالب بالاستغناء عن إيفان بعد تألق خالد الغامدي، وكذلك الباروجوياني فيكتور ايالا.




6 تعليقات


  1. سمسم [ عدد التعليقات: 18 ] 03/01/2017 في
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    1

    قرار صائب 100% مدرب داهية اتمنى استمراره مع العالمي فترة طويلة

  2. عبدالله [ عدد التعليقات: 6 ] 03/01/2017 في
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    2

    ايفان مستواه اقل من الطموح بس لازم يكون متواجد في حالة غياب أو اصابة الغامدي

  3. عبدالله [ عدد التعليقات: 6 ] 03/01/2017 في
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    3

    النصر بحاجة إلى صانع ألغاب ممتاز مثل كوماتشو ومهاجم سريع قوي البنيه

  4. ابو نورس [ عدد التعليقات: 1 ] 03/01/2017 في
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    4

    احسن برضه وربنا رزاق عنهما .

  5. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
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    5

    لا ايالا مهم جدا
    اما الثاني كيفه

  6. alfahad41 [ عدد التعليقات: 898 ] 03/01/2017 في
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    6

    لازم يجيب راس حربه صريح


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