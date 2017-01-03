الهلال يرفض الاستعانة بآسيوي

الرياض (صدى):

رفض مجلس إدارة نادي الهلال، فكرة التعاقد مع لاعب آسيوي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية كبديل للمحترف البرازيلي تياغو الفيس بناءً على تعليمات الجهاز الفني للزعيم بقيادة دياز.

وأبلغ مجلس إدارة نادي الهلال، عددًا من اللاعبين بعدم الحاجة لخدماتهم في الفترة المقبلة، وتم استبعادهم من المعسكر الإعدادي في أبو ظبي خلال فترة التوقف الحالية، ومن بينهم تياغو ألفيس.

وبررت إدارة الهلال، رفضها التعاقد مع لاعب آسيوي، بسبب عدم وجود اللاعبين الآسيويين المميزين حاليًا، كما أن نجوم الصف الأول في آسيا يتواجدون في أوروبا، في حين أن الآخرين لا ترغب أنديتهم في التفريط بهم في منتصف الموسم.