غوارديولا يفكر في اعتزال التدريب

وكالات (صدى):

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا عن تفكيره في اعتزال التدريب بشكل مبكر كما وجه انتقادات قاسية للحكام في انكلترا عقب فوز فريقه بهدفين لهدف أمام بيرنلي في ملعب الاتحاد بالجولة الـ20 من البريميرليغ وصرح مدرب مانشستر سيتي :” لقد حققنا الفوز أمام العديد من الظروف الصعبة ونحن سعداء بذلك”.

وأضاف :” طرد فيرناندو؟ أنتم الصحفيون وليس أنا , يمكنكوا أن تسألوا الحكم لكن أنا لا .. الفريق الذي يستحوذ على الكرة كثيرًا دائمًا يتعرض لبطاقات حمراء”.

وأكمل :” علي أن أفهم القوانين هنا، في جميع أنحاء العالم كرة هدفهم تحتسب خطأ للحارس وهنا لا تحتسب. علي أن أفهم ذلك”.

وأنهى حديثه :” بدأت نهاية مشواري في التدريب بالفعل”.