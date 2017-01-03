تنفيذاً لقرار الوزراء.. تعليم الجوف يسلُم ذوي طالب متوفى تعويضاً 100 ألف ريال

علي العنزي (صدى):

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلةً في إدارة خدمات الطلاب، عن تسليم مبلغ 100 ألف ريال تعويضاً لذوي طالب تُوفي نتيجة حادث مروري، بعد خروجه من مدرسة الملك سعود الثانوية بدومة الجندل.

وأوضح مدير إدارة خدمات الطلاب سلمان بن إبراهيم القايد أن الإدارة سلّمت شيكاً بمبلغ 100 ألف ريال لذوي الطالب المتوفى، والذي تم تخصيصه بناءً على قرار مجلس الوزراء بمنح الطالب في جميع مراحل التعليم والتدريب تعويضاً قدره 100 ألف ريال في حالة الوفاة أو العجز، ويُصرف من وزارة المالية، ويشمل التعويض حالتي ذهاب الطالب إلى المدرسة أو التدريب أو عودته منهما.