غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها : هتجوز من رجل أعمال قريبا

القاهرة (صدى):

تشعر النجمة غادة عبد الرازق أصيبت بحالة استياء شديدة، عقب الاخبار التى تداولتها المواقع الالكترونية مؤخرا بخبر زواجها من المنتج الفنى “محمد سعد” الشهير بـ”بندق”، وذلك على إثر الصور والفيديوهات التى نشرتها على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” ليلة رأس السنة.



وقالت ” عبدالرازق” كل ما تردد داخل الوسط الفنى والمواقع الالكترونية عن زواجها من “بندق” ليس له أساس من الصحة، وكلها شائعات مغرضة “والسلام”، مضيفة أن بندق صديقها المقرب “الأنتيم” وأخ لها، كما تعاونا سويا فى أكثر من عمل، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا زواجها من رجل أعمال مصرى، موضحة أنه حياتها الشخصية “خط أحمر”.

واوضحت : “وبعدين الناس مالها أنزل صورة مع أصحابى ولا منزلش”، مشيرة إلى أن حساباتها الشخصية ليست لتداول الأخبار والزواج وغيرها، وحساباتها الشخصية لحياتها وعائلتها وجمهورها فقط.

يذكر ان غادة عبد الرازق تستعد للبدء فى مسلسلها الجديد “أرض جو”، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج محمد جمعة.