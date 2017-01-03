  • نشر : 2017/01/03 - 10:14 ص
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غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها : هتجوز من رجل أعمال قريبا

غادة عبد الرازق تخرج عن صمتها : هتجوز من رجل أعمال قريبا
القاهرة (صدى):

تشعر النجمة غادة عبد الرازق أصيبت بحالة استياء شديدة، عقب الاخبار التى تداولتها المواقع الالكترونية مؤخرا بخبر زواجها من المنتج الفنى “محمد سعد” الشهير بـ”بندق”، وذلك على إثر الصور والفيديوهات التى نشرتها على صفحتها الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” ليلة رأس السنة.

 
وقالت ” عبدالرازق” كل ما تردد داخل الوسط الفنى والمواقع الالكترونية عن زواجها من “بندق” ليس له أساس من الصحة، وكلها شائعات مغرضة “والسلام”، مضيفة أن بندق صديقها المقرب “الأنتيم” وأخ لها، كما تعاونا سويا فى أكثر من عمل، مشيرة إلى أنها ستعلن قريبا زواجها من رجل أعمال مصرى، موضحة أنه حياتها الشخصية “خط أحمر”.

 

واوضحت : “وبعدين الناس مالها أنزل صورة مع أصحابى ولا منزلش”، مشيرة إلى أن حساباتها الشخصية ليست لتداول الأخبار والزواج وغيرها، وحساباتها الشخصية لحياتها وعائلتها وجمهورها فقط.

 

يذكر ان غادة عبد الرازق تستعد للبدء فى مسلسلها الجديد “أرض جو”، المقرر المنافسة به فى السباق الرمضانى المقبل، المسلسل من تأليف محمد عبد المعطى، إخراج محمد جمعة.




9 تعليقات


  1. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1985 ] 03/01/2017 في
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    1

    هذا اللي انتن تدورن عليه الفلووووووووووس
    بلقيس تزوجت رجل أعمال سعودي .. مريم حسين تزوجت سعودي بعدين رماها وحسين فهمي تزوج سعودية ورماها

  2. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1985 ] 03/01/2017 في
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    2

    جنووووووون المال

  3. ماوراء الغيوم....الوعد [ عدد التعليقات: 5682 ] 03/01/2017 في
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    3

    😂😂لسه باقي فيك نفس للزواج وانتي صرتي تيته
    والله العينات اللي هيك هي اللي مايبان عليها الكبر والشيخوخه

  4. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1985 ] 03/01/2017 في
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    4

    كم كان تكلفة زفاف بلقيس ……. وشعبها هياط يموتون من الجوع في تلك الحرب الطاحنة التي يشنها صالح المحروق والشيطان الحوثي ع الشعب اليمني

  5. أبوعجرم [ عدد التعليقات: 1985 ] 03/01/2017 في
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    5

    وليش تجيبين وجع الراس لنفسك تستاهلين

  6. مثقف برتبة فريق اول [ عدد التعليقات: 548 ] 03/01/2017 في
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    6

    أصلا زواجات الفنانين مثل صلاحية اللبن او ماتستمر كثير

  7. سعد العوني [ عدد التعليقات: 2274 ] 03/01/2017 في
    رد
    7

    .

  8. 🌺جوري [ عدد التعليقات: 95 ] 03/01/2017 في
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    8

    أجل تخرج عن صمتها 😂
    حسبتها بتقول شئ مهم آثاريه الموضوع المستهلك قواز ووجع رأس
    واحنا مالنا بالطقاق أن شاء الله تتقوزي كلب🐕
    ….. ( رجل أعمال ) طايحة ع صيدة
    الدراهم عشق النساء إلا مارحم ربي .

  9. دآنـــــــہہ [ عدد التعليقات: 9267 ] 03/01/2017 في
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    9

    نبارك لك مقدماً والا بدري 😆


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