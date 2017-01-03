بالفيديو ..الموساد ينشر إعلان مدفوع الاجر يطلب نساء للعمل كـ”جواسيس” بشروط !!

القدس (صدى):

نشر جهاز المخابرات الإسرائيلى “الموساد” إعلانا مدفوع الأجر بجميع الصحف الإسرائيلية المطبوعة والإلكترونية وكذلك على صفحات شبكات مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الإثنين، يطلب فيه نساء قويات للعمل كجواسيس.

وتضمن متن الإعلان الذى كتب بالعبرية بصيغة المؤنث: “لا يهمنا ماذا فعلتِ من قبل.. بل يهمنا من أنتِ.. الموساد يُجند ضابطات لجمع معلومات ذوات شخصيات قوية ومميزة”.

وبناءا على صيغة الإعلان، فإن الموساد يطلب نساء “ذات شخصية قوية ومميزة” لوظيفة ضابطة جمع معلومات، وهى وظيفة الـ”تجسس”.

واوضح موقع “مكور راشون” الإخبارى الإسرائيلى، إن الإعلان شدد على أن التجربة ليست مطلوبة لعمل من هذا النوع، بل الشخصية، حيث ورد فى وصف الوظيفة بشكل واضح: “إذا كنت صاحبة شخصية وقدرة فتكتسبين الخبرة الأخرى لدينا..”



ولابد للنساء المطلوبات للعمل بالجهاز أن يكن لديهن شخصية مميزة وقدرة على تفعيل أشخاص وقيادتهم، وقدرات ما بين شخصية مميزة، كالصبر، وقدرة على الأداء المرتفع عند كثرة المهام والضغوط، وقدرة على الارتجالية والعمل فى ظروف عدم الوضوح.

ولابد من معرفة لغات أجنبية أفضلية ولكنها ليست شرطا أساسيا للوظيفة، ويتم العمل تحت ظروف استثنائية ويتضمن نشاطات طارئة خارج إسرئايل وكذلك بعثات خارج البلاد كجزء من مسار الخدمة.

كنا نشر “الموساد” فيلم فيديو يظهر فيه رجل وامرأة وهما ينجزان مهام خاصة مثل المهام التي تحدث فى أفلام السينما فقط، لزيادة الدافعية للترشح للوظيفة.

واوضح الموقع الإسرائيلى أن التوجه المباشر إلى النساء هو محاولة لزيادة الوعى فى أوساطهن أنهن مطلوبات وقادرات على إنجاز مهام من هذا النوع، وربما بسبب نقص النساء فى وظائف كهذه.

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