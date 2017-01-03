“التجارة” تعلن عن استدعاء 100ألف مركبة تايوتا

سالم المطيري (صدى):

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الثلاثاء استدعاء 100734 مركبة “تويوتا – هايلوكس وفورتشنر” (2014 – 2015).

جاء ذلك في تغريدة للوزارة عبر حسابها في “تويتر” قالت فيها : ” “التجارة” تعلن عن استدعاء 100734مركبة “تايوتا- هايلوكس وفورتشنر” (2014-2015) لخلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه.”

وأرجعت الوزارة سبب الاستدعاء، إلى خلل في مضخم الصوت قد يؤدي إلى خفض مستوى الصوت وعدم وضوحه، داعية إلى التواصل مع الوكيل لإجراء الإصلاحات اللازمة مجاناً.