النفط يرتفع لـ 57 دولارا وسط التزام المنتجين باتفاق التخفيض

عبدالعزيز القثامي (صدى):

شهدت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ارتفاعاً بعد العودة من عطلة أعياد الميلاد في الوقت الذي أكد فيه المنتجون وفي صدارتهم السعودية على أهمية الالتزام باتفاق تخفيض الإنتاج.

ففي بحلول الساعة 03:20 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بواقع 27 سنتا أما يعادل 0.46% إلى 57.08 دولار للبرميل في حين زاد الخام الأمريكي 29 سنتا أو ما يعادل 0.52%إلى 54 دولار للبرميل.

.واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على خفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا من أول يناير الجاري في أول اتفاق من نوعه منذ 2008. وتعتزم روسيا ومنتجون آخرون غير أعضاء في أوبك خفض الإنتاج بما يصل إلى نصف تلك الكمية.