سفير إيراني سابق: إعادة العلاقات مع المملكة لا يحتاج لوساطة والقطع ألحق ضرراً كبيراً لنا

علي القحطاني (صدى):

قال السفير الإيراني السابق في الرياض حسين صادقي؛ أن السعودية لم تكن تبحث عن ذريعة لقطع العلاقات مع إيران، معتبراً أن القرار السعودي بقطع العلاقات ألحق ضرراً كبيراً بالنسبة لنا.

وأكد حسين صادقي؛ أن إعادة العلاقات بين البلدين لا تحتاج إلى وساطة، فإن ما حصل من اتفاق في منظمة أوبك بين إيران والسعودية في ديسمبر الماضي يؤكّد أن البلدين ليسا بحاجة إلى وساطة أجنبية.

وفي حديثه عن ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وصف صادقي؛ بأنه شخصية سياسية ناضجة ويمكن أن يعيد العلاقات بين طهران والرياض إلى سابق عهدها”.

وتابع صادقي بحسب صحيفة “شرق”: بحسب المعرفة الواضحة لديّ عن شخصية الأمير محمد بن سلمان، فإن هذا الرجل السياسي الناضج يمكنه إذابة الجليد بين البلدين بعد القطيعة التي حصلت العام الماضي”؛ واصفاً السعودية بأنها “بلد رائد ومهم في المنطقة والعالم الإسلامي.