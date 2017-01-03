“الخدمة المدنية” تقرر عدم حسم بدل النقل خلال الإجازات السابقة لموظفي الجهات الحكومية

نايف السالم (صدى):

كشفت مصادر أن وزارة الخدمة المدنية أقرت عدم حسم بدل النقل خلال الإجازات السابقة لموظفي الجهات الحكومية الذين كانت حاجة العمل تتطلب وجودهم قبل صدور قرار إيقاف صرف الانتقال الشهري للموظف خلال مدة إجازته في نهاية ذي الحجة الماضي، ويريدون التمتع بإجازتهم العادية التي لم يتمتعوا بها قبل إيقاف صرف البدل.

وأوضحت أن الوزارة أقرت استمرار صرف بدل النقل الشهري للموظفين الذين يتطلب عملهم وجودهم على رأس العمل قبل قرار إيقاف صرف بدل الانتقال للموظف خلال مدة الإجازة.

وجاء القرار بعد ما رفعته جهات حكومية للخدمة المدنية للمطالبة بعدم حسم بدل النقل عن الإجازات السابقة لموظفيها، والذين كانت حاجة العمل تتطلب وجودهم على رأس العمل، الأمر الذي حال بينهم وتمتعهم بإجازاتهم العادية في وقتها، مما يترتب عليه توفر رصيد من تلك الإجازة.

يذكر أن قرار إيقاف صرف بدل النقل الشهري للموظف خلال مدة الإجازة صدر أواخر ذي الحجة الماضي وبدأ تطبيقه محرم الماضي.