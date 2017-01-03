مساندة الطفل: إيقاف زواج طفله من ثلاثيني

أكد القائمون على خط مساندة الطفل التابع لبرنامج الأمان الأسري 116111 خلال العام 2016، أوقفوا العديد من حالات زواج القاصرات كانت رغبة ولي الأمر في المال القاسم المشترك بينها، وفي إحداها كانت العروس طفلة ذات 8 سنوات أريد تزويجها من ثلاثيني.وأوضح مجلس إدارة خط مساندة الطفل أن أعمار حالات زواج القاصرات التي تعامل معها تراوحت بين 8 سنوات حتى 17 عاما، وجميع الحالات كانت الفتاة إما مجبرة على الزواج أو لا تعي ما معنى الزواج والارتباط، وليست مؤهلة لاتخاذ قرار، أما السبب الرئيس للتزويج في جميع الحالات التي تعامل معها الخط فكان لأجل المال.

وأشار المجلس إلى تنوع الحالات بين مختلف المناطق، ولكنها غالبا كانت من خارج المدن الكبرى،مضيفا أن مستوى تعليم ذوي القاصرات لم يكن في جميع الحالات ضعيفا، ففي بعض الحالات كان الوالدان حاصلين على الثانوية العامة.

وشدد على أن حل مشكلة تزويج القاصرات بحاجة لقوانين صارمة تحدد العمر الأدنى للزواج والشروط الواجبة لإتمامه.