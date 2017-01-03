بالفيديو .. لص يغافل بائع ويسرق هاتف من محل جوالات فى مكة

نايف السالم (صدى):

سرق شاب هاتف من محل جوالات فى مكة المكرمة بعد أن غافل البائع مستغلا انشغاله مع زبائن آخرين.

وظهر خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” الشاب وهو يطلب من البائع إعطاءه جهاز جوال من طاولة العرض، ثم يضع الجوال في جيبه، ويتحدث مع باعة آخرين، ثم يحاول إيهام الموجودين في المحل بأنه يتحدث بهاتفه الخاص قبل أن يدلف إلى الخارج، بعدما يتأكد من عدم انتباه البائع إليه مضيفين إنه صور في محل بمكة المكرمة.