بالفيديو .. لص يغافل بائع ويسرق هاتف من محل جوالات فى مكة

نايف السالم (صدى):
سرق شاب هاتف من محل جوالات فى مكة المكرمة بعد أن غافل البائع مستغلا انشغاله مع زبائن آخرين.
وظهر خلال مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” الشاب وهو يطلب من البائع إعطاءه جهاز جوال من طاولة العرض، ثم يضع الجوال في جيبه، ويتحدث مع باعة آخرين، ثم يحاول إيهام الموجودين في المحل بأنه يتحدث بهاتفه الخاص قبل أن يدلف إلى الخارج، بعدما يتأكد من عدم انتباه البائع إليه مضيفين إنه صور في محل بمكة المكرمة.
4 تعليقات
يارب ينفجر في وجهه النصاب السارق المحتال حسبي الله عليه
كثرت السرقات والسطو في الأونه الأخيره لاحول ولاقوةإلاباالله صدق ناس مغفله وين تروح من عقاب ربك اولا.
والكامره كشفتك الحلا مايضيع والحرام مايدوم.
هذا تشهير بالشخص دون محاكمه ودون اثبات التهمه يجب محاسبة المحلات التي تستعجل باصدار الاحكام على الناس وتشهر بهم فالحوار الذي دار بين البائع والمشتري لايسمع فربما ان الجوال للمشتري نفسه وطلب من البائئع ان يبيعه له وأتي وطلب استراده بعد مدة لانه لم يباع
خافوا الله ويجب ان تمنع الجهات الامنيه هذا التلاعب بسمعة الناس وعلى صخيفة صدي عدم الاستهانه بالناس وعدم نشر مثل هذه الفديوهات دون التحقق منه
الله يجعله نار عليه دنيا واخرهه