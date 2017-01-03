بدء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار تذاكر الطيران

شرعت شركات الطيران مطلع العام الجاري تطبيق المرحلة الثانية من تحرير أسعار تذاكر الرحلات الداخليةوتخطت الزيادة حاجز 20% حتى الآن.
ويسمح القرار لشركات الطيران زيادة سعر التذكرة إلى 80% على سقف السعر المحدث في حال وصول أشغال المقاعد في الطائرة 70%، ويكون الرفع إلى 30% في 2018 ومن ثمّ تحرّر الأسعار بالكامل في 2019م.
وتأتي مراجل زيادة أسعار التذاكر الداخلية كالتالي:
المرحلة الأولى
– زيادة 10% من السعر الأساسي.
– زيادة 80% عند وصول إشغال مقاعد الطائرة إلى 70 %.
المرحلة الثانية
– زيادة 10% من سعر المرحلة الأولى.
– زيادة 80% على سعر المرحلة الأولى إذا وصل إشغال مقاعد الطائرة 70 %.
المرحلة الثالثة
– زيادة 10% من سعر المرحلة الثانية.
– زيادة 80% على سعر المرحلة الثانية إذا وصل إشغال مقاعد الطائرة 70 %.
المرحلة الرابعة
– تحرير أسعار التذاكر الداخلية من جميع القيود.
كل شي ارتفع بدال ينزل
الوضع شكله ياطبقه فوق ولا طبقه تحت مايبون بالبنص شي بيقضون عليها