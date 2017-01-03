بدء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار تذاكر الطيران

بدء تطبيق المرحلة الثانية من زيادة أسعار تذاكر الطيران
على القحطاني (صدى):

شرعت شركات الطيران مطلع العام الجاري تطبيق المرحلة الثانية من تحرير أسعار تذاكر الرحلات الداخليةوتخطت الزيادة حاجز 20% حتى الآن.

ويسمح القرار لشركات الطيران زيادة سعر التذكرة إلى 80% على سقف السعر المحدث في حال وصول أشغال المقاعد في الطائرة 70%، ويكون الرفع إلى 30% في 2018 ومن ثمّ تحرّر الأسعار بالكامل في 2019م.

وتأتي مراجل زيادة أسعار التذاكر الداخلية كالتالي:

المرحلة الأولى
زيادة 10% من السعر الأساسي.
زيادة 80% عند وصول إشغال مقاعد الطائرة إلى 70 %.

المرحلة الثانية
زيادة 10% من سعر المرحلة الأولى.
زيادة 80% على سعر المرحلة الأولى إذا وصل إشغال مقاعد الطائرة 70 %.

المرحلة الثالثة
زيادة 10% من سعر المرحلة الثانية.
زيادة 80% على سعر المرحلة الثانية إذا وصل إشغال مقاعد الطائرة 70 %.

المرحلة الرابعة
تحرير أسعار التذاكر الداخلية من جميع القيود.

 





  1. neyoo [ عدد التعليقات: 79 ] 03/01/2017 في
    رد
    1

    كل شي ارتفع بدال ينزل

    الوضع شكله ياطبقه فوق ولا طبقه تحت مايبون بالبنص شي بيقضون عليها


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