الإحصاء تعتمد معايير جديدة لتعداد السكان

قال تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء ، أنه من المقرر أن تعتمد الهيئة معايير جديدة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ) تتوافق مع الاتفاقيات الخاصة بهيئة الأمم والهيئات الدولية مشيرا إلى أن تلك المعاير ستلبي ثلاثة احتياجات أساسية، تتمثل في تلبية متطلبات وطنية خاصة بالتنمية لما بعد عام 2020، ومتطلبات إقليمية خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على تحقيق المتطلبات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة والأهداف التنمية المستدامة ومجموعة الدول الـ20.
وأشار إلى أن التعداد السكاني في المملكة سيتزامن للمرة الأولى مع إجراء تعدادات مماثلة في العام نفسه في دول الخليج، ترجمة لقرارات قادة دول مجلس التعاون الخاصة بالتكامل الخليجية خصوصا في مجالات الإحصاءات والمعلومات، حيث تم الاتفاق على توحيد اجراء تعداد عشري يراعي المعايير الدولية المتفق عليها.