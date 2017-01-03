الإحصاء تعتمد معايير جديدة لتعداد السكان

عادل الحربي (صدى):

قال تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للإحصاء ، أنه من المقرر أن تعتمد الهيئة معايير جديدة في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ) تتوافق مع الاتفاقيات الخاصة بهيئة الأمم والهيئات الدولية مشيرا إلى أن تلك المعاير ستلبي ثلاثة احتياجات أساسية، تتمثل في تلبية متطلبات وطنية خاصة بالتنمية لما بعد عام 2020، ومتطلبات إقليمية خاصة بدول مجلس التعاون الخليجي، علاوة على تحقيق المتطلبات الدولية الخاصة بالأمم المتحدة والأهداف التنمية المستدامة ومجموعة الدول الـ20.

وأضاف المفرج، أنه تم البدء فعليا بإعداد الخطط واللوائح والأنظمة الخاصة بتدريب وتأهيل الكوادر التي ستعمل في التعداد، مشيرا إلى أن هناك 50 ألف موظف سيعملون على تنفيذ مشروع التعداد وسيتم استقطابهم نهاية العام الجاري 1438هـ. ويعتبر التعداد العام للسكان والمساكن (2020م – 1441هـ) الخامس في المملكة، وسيكون لأول مرة تعدادا تسجيليا يعتمد على السجلات الإدارية (رقم السجل المدني، رقم الهوية الوطنية، ورقم هوية المقيم وأيضا السجلات المتعلقة بالمنشآت من بيانات وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى)

وأشار إلى أن التعداد السكاني في المملكة سيتزامن للمرة الأولى مع إجراء تعدادات مماثلة في العام نفسه في دول الخليج، ترجمة لقرارات قادة دول مجلس التعاون الخاصة بالتكامل الخليجية خصوصا في مجالات الإحصاءات والمعلومات، حيث تم الاتفاق على توحيد اجراء تعداد عشري يراعي المعايير الدولية المتفق عليها.