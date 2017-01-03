القبض على 8 مشتبه بهم فى الهجوم على ملهى إسطنبول

تمكنت الشرطة التركية من ضبط 8 مشتبه بهم، على خلفية حادث إطلاق النار الذي وقع في ليلة رأس السنة في ملهى ليلي بإسطنبول، ما أسفر عن مقتل 39 شخصا.

وقالت وكالة أنباء الأناضول الرسمية إن المهاجم الذي فر بعد قتل العشرات في الملهى الليلي في الساعات الأولى من العام الجديد، لم يكن من بين الذين يجري التحقيق معهم.

وكان أنصار تنظيم «داعش» اصدروا بيانا زعموا فيه أن أحد أعضاء التنظيم نفذ الهجوم على ملهى رينا الليلي الكائن على ساحل البحر. وتم تنفيذ الهجوم ردا على أمر من زعيم التنظيم، أبوبكر البغدادي، لاستهداف تركيا، مضيفين أن «جنديا من جنود الخلافة دك أحد أشهر الملاهي الليلية التي يحتفل فيها النصارى وأغار عليهم بالقنابل اليدوية وسلاحه الرشاش».

وأشار البيان إلى أن العملية أسفرت عن سقوط 150 بين قتيل وجريح. ووفقا لبيانات الحكومة التركية، أسفر الهجوم عن مقتل 39 شخصا وإصابة 69 آخرين.