نقل 2800 موظف حكومي إلى شركات المطاحن الجديدة بسبب الخصخصة

طلال الغامدي (صدى):

انتقل 2800 موظف كانوا يعملون في المؤسسة إلى شركات المطاحن الأربع، التي بُدئ العمل فيها فعليا منذ بداية (يناير) الجاري، وذلك فى إطار الخصخصة.

وقال المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب ، أنه تبقى نحو 1000 موظف في المؤسسة، لحين اكتمال عملية انتقالهم للشركات الأربع، لافتا إلى مراعاة المؤسسة سلاسة انتقال الموظفين، وتناغم العمل بين القطاعين الحكومي والخاص.

وأضاف يأتى ذلك تزامنا مع بدء العمل الفعلي لشركات المطاحن تحت إدارة الدولة، التي استهلت بتحول شركة المطاحن الرابعة أمس الأول، التي تضم فروع المؤسسة في كل من الدمام، الخرج، المدينة المنورة، تمهيدا لبيعها للقطاع الخاص من قبل صندوق الاستثمارات العامة في وقت لاحق من العام الجاري.

وأوضح أن المؤسسة وصندوق الاستثمارات العامة التزما بالجدول الزمني لبدء أعمال شركات المطاحن ضمن برنامج تخصيص هذا القطاع وذلك بعد إتمام صندوق الاستثمارات العامة تأسيس الشركات الأربع بتاريخ 17/ 10/ 2016م، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 35 وتاريخ 27 /1 /1437هـ “القاضي بالموافقة على اتخاذ ما يلزم لتأسيس أربع شركات مساهمة لمطاحن الدقيق.