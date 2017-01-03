عضوا شورى: “التعليم” مطالبة بتوفير نقل مدرسي آمن للطلاب والمعلمين

على القحطاني (صدى):

أكد عضوان في مجلس الشورى أن وزارة التعليم مطالبة بتوفير نقل مدرسي آمن للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، بما يساعدهم على التفرغ لرسالتهم المهمة.

وقال الدكتور ناصر بن علي الموسى عضو مجلس الشورى رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن المعلمين والمعلمات يحظون باهتمام كبير من قبل لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس، باعتبارهم الأساس في العملية التعليمية التربوية، خصوصاً أن التعليم أساس بناء المجتمعات وتطويرها.

وتابع أن لجنة التعليم والبحث العلمي في المجلس ستدعم المعلمين بكل ما تستطيع من وسائل لأنهم المحور الأساسي في العملية التعليمية.

وقال الدكتور عبدالله بن محمد الجغيمان عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي أن توفير النقل المدرسي الآمن لا بد أن يشمل جميع المعلمات داخل المدن أو خارجها، وليس فقط معلمات المناطق البعيدة والنائية، وإن كن يعانين من قلق وهاجس كبير، إضافة إلى توفير وسائل نقل آمنة للطالبات».

وأوضح أن أي مسألة تتعلق بسلامة أرواح الناس تعتبر أمراً ضرورياً جداً، أياً كانوا، معلمين أو غيرهم، ولا بد أن تكون هناك أولوية لهم، لافتاً إلى أن الجهة أو الإدارة هي المسؤولة عن توفير الأمان.