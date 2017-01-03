مصرع وإصابة 8 طلاب في حادث تصادم بالدمام

خالد الغامدي (صدى):

لقي طالب مصرعه، فيما أصيب 7 آخرون بينهم 5 طلاب بإصابات جسدية متفرقة نتيجة فى حادث تصاد بالدمام.

وكانت غرفة عمليات الهلال الأحمر تلقت بلاغاً من أحد المواطنين عصر أمس، يفيد بوقوع حادث سير لحافلة نقل طلاب تابعة لإحدى المدارس الأهلية على طريق الخليج بكورنيش الدمام وتم الدفع بسيارات الإسعاف والإسعاف المتقدم وصلت على الفور إلى موقع الحادث وتمت مباشرة المصابين.

وتبين وجود حالة وفاة واحدة وإصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة تراوحت ما بين المتوسطة والبسيطة،وتم نقل جميع المصابين إلى مجمع الدمام المركزي لتلقي العلاج الطبي اللازم وتم إعداد محضر بالواقعة.