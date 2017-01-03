مؤسس “فيسبوك” يتراجع عن إلحاده

واشنطن (صدى):

تراجع مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك ورئيس الشركة التنفيذي عن إلحاده قائلًا: ” ان الدين مهم جداً” ولكن لم يقدم تفاصيل عن دينه الحالي مشيرا إلى أنه يهودياً.

وكان اجتمع زوكربيرغ وزوجته بريسيلا مع البابا فرنسيس في الفاتيكان وبحث معه سبل ايصال تكنولوجيا الاتصالات الحديثة الى فقراء العالم. وقال زوكربيرغ بعد اللقاء انه تأثر بمشاعر البابا الانسانية.

وابدى زوكربيرغ اهتماما بالديانة البوذية التي تعتنقها زوجته. وخلال زيارة الى الصين في عام 2015 دخل معبد “الوزة البرية” الشهير حيث كتب على الفيس بوك” ان البوذية دين وفلسفة مذهلان وأنا أتعلم المزيد عنها بمرور الوقت وآمل بالاستمرار في فهم هذا الدين وفقا لموقع إيلاف نقلا «هفنغتون بوست» الأمريكي.